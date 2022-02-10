Словакия сдала свои авиабазы в аренду американцам

Парламент Словакии одобрил соглашение о поляризации обороны, в соответствии с которым США будут использовать авиабазы Малацки-Кучина и Слиац в течение 10 лет и заплатят Братиславе $100 млн за их модернизацию.

После раунда громких дебатов в среду 79 членов 150-местного законодательного органа Словакии поддержали соглашение, 60 проголосовали против него. Соглашение, подписанное госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Словакии Ярославом Надем 3 февраля, еще должно быть ратифицировано президентом Зузаной Капутовой, которая, по-видимому, поддерживает его.

Сами словаки против того, чтобы "пускать к себе" американских солдат — тысячи людей выходили на массовые протесты. Но у власти своё мнение. Его выразил глава словацкого минобороны:

"Я чрезвычайно горжусь тем, что, несмотря на давление со стороны троллей, сфабрикованное давление в социальных сетях и организованные протесты, члены правящей коалиции осознали, что важно для Словацкой Республики и следующих поколений”.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чья левая партия SMER-SD выступает против соглашения, пообещал собрать подписи, чтобы вынести "изменническую” сделку на референдум.

"Я верю, что граждане Словацкой Республики скажут " нет "соглашению, — сказал Фицо. — Мы передали наше воздушное пространство и аэропорты под контроль США”.

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