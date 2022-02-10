Венесуэла обвинила США в поддержке приступных группировок

Глава МВД, юстиции и мира Венесуэлы Ремихио Себальос обвинил американские власти в дестабилизации ситуации в стране. По его мнению, США и Колумбия поставляют оружие криминальным группировкам.

Как подчеркнул министр, недавно власти ликвидировали опасную группировку, которую "уличили" со связями в США.

"В соответствии со стратегией Соединённых Штатов и их теорией хрупкого государства, вместе с Колумбией и другими, из Европы, при участии вероломных предателей Конституции и законов республики здесь, в Венесуэле, которые пытались дестабилизировать мир", — заявил Себальос в эфире Venezolana de Televisión.

Кроме того, министр пояснил, что члены банды были "упакованы" большим количеством взрывчатки, оружия и патронов. Властям удалось задержать 13 человек, пятерых ликвидировали.

Банда действовала в штате Арагуа. Преступники запугивали граждан, занимались грабежом и нападениями, а также заставляли покупать у них воду из передвижных автоцистерн.

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