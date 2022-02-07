Против членства Украины в НАТО выступают 40% членов альянса, заявили в Киеве

Бывший председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что 40% стран-членов НАТО выступили против принятия Украины в состав Североатлантического альянса.

Он считает, что в Киеву не стоит надеяться на то, что в ближайшее время ситуация как-то изменится: многие страны проголосовали бы против участие Украины в Плане действий по членству в альянсе.

"Мы предусматриваем, что где-то 12 стран — членов НАТО или были бы против, или воздержались. То есть где-то процентов 40 не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ", — сказал Маломуж в эфире канала Politeka.

По его словам, во время встречи президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден вряд ли обошли стороной обсуждение возможного членства Украины в НАТО. Также Маломуж напомнил, что ранее Госдеп предупреждал о низкой вероятности одобрения заявки Киева на вступление в альянс и даже называл сроки: в ближайшие 10 лет Киев может даже не пытаться.

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