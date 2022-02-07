Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вступилась за российского лидера Владимира Путина и опровергла информацию о якобы неизбежной войне с РФ.
Ведущий канала "Украина 24" в прямом эфире устроил Маляр "допрос" по поводу "вторжения" России на украинские земли и последующих "бомбёжек". Однако замглавы Минобороны попросила его не нагнетать обстановку. По её мнению, многие предположения СМИ о гипотетической войне являются абсурдными.
Она подчеркнула: РФ вряд ли решится на то, чтобы "апокалиптическим способом" уничтожить Киев или другие крупные города Украины.
Телеведущий всё равно продолжил задавать политику вопросы о российской технике, сосредоточенной рядом с границей. Тогда Маляр вступилась за Путина.
"Президент России очень хорошо просчитывает и взвешивает свои шаги, прекрасно понимает, что делает", — сказала заместитель министра обороны.
Судя по ответам Маляр на вопросы журналиста, она не верит в то, что РФ может напасть на Украину.
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