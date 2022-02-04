В НАТО высказались насчёт разногласий по поводу Украины

По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, у членов альянса нет разногласий по поводу оказания помощи Украине.

"У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине", — сообщил Мирча Джоанэ в эфире телеканала France24.

Заместитель генерального секретаря подчеркнул, что-то, что ряд членов НАТО принял решение поставлять Украине вооружение, не должно стать поводом для разногласий между союзниками.

Джоанэ также уведомил о решении альянса послать на Украину группу специалистов в области кибербезопасности, задачей которых станет противодействие дезинформации, которая якобы исходит от России.

Россия многократно заявляла об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. Москва сообщала, что заверения в "российской агрессии" выгодны Западу и НАТО для того, чтобы беспрепятственно расширять своё присутствие на восток, к российским границам.

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