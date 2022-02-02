Кличко призвал Германию отказаться от "Северного потока-2" ради Украины

Германия должна отказаться от "Северного потока-2", если она хочет продемонстрировать свою поддержку Украине. Такое мнение озвучил мэр Киева Виталий Кличко в беседе с изданием Die ZEIT.

Бывший боксёр подчеркнул, что сейчас должен быть шаг Германии, которая должна поступиться своими интересами ради общего блага.

"Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком — 2"… Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что "Северный поток 2" был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна", — сказал Кличко.

Не обошёл вниманием Кличко и высказывание бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, заявившего, что заявления Киева напоминают "бряцание оружием". По мнению мэра Киева, если судить по выступлениям Шредера, кажется, что он на стороне России, а не Украины.

Также Кличко вновь призвал Германию задуматься о поставках оружия на Украину и "мыслить в этом вопросе стратегически".

"Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться", — добавил Кличко.

Ранее немецкие власти в лице канцлера Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналены Бербок говорили о том, что Германия не будет поставлять Украине оружие, несмотря на настойчивые просьбы Киева.

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