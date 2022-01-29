Кличко: возьму автомат в руки и пойду воевать против России

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей позиции насчёт вероятного противостояния с Россией. Эту тему градоначальник украинской столицы поднял в эфире телеканала "Украина 24" .

"Если начнётся военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать", — сказа Виталий Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что вторжение России может произойти в крупные города страны под предлогом защиты русскоязычного населения, например, может быть оккупирован Харьков. Так, он выразил городу и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет.

Кроме того, Кличко организовал заседание правления ассоциации городов Украины для того, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны каждой области.

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