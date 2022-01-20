"Спутник V" оказался в два раза эффективнее против "омикрона", чем Pfizer

Специалисты Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani провели исследование и выяснили, что российская вакцина "Спутник V" даёт в два раза больше антител к омикрон-штамму коронавируса, чем аналогичный препарат от Pfizer.

Результаты исследования показали, что "Спутник V" даёт в два раза выше титр вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму, чем вакцина от Pfizer. Причём через три месяца этот показатель в 2,6 раза выше, сообщили в Центре им. Гамалеи.

Ранее вирусолог Александр Лукашев заявил, что большая часть россиян заразится новым вариантом коронавируса. Он отметил, что через месяц "омикрон" распространится по всему миру. В ближайшее время в России ожидается пик новой волны заболеваемости коронавирусом, после чего активность распространения омикрон-штамма снизится, прогнозирует эксперт. Он добавил, что в пиковый период в РФ ежесуточно будут выявлять до 60 тысяч случаев заражения COVID-19.

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