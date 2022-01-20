МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков

Оперативники задержали в Алма-Ате трёх молодых людей, которые подозреваются в раздаче оружия участникам массовых беспорядков в Казахстане. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД.

По словам замначальника департамента полиции Алма-Аты Берика Абильбекова, парни в возрасте 19-20 лет выносили оружие из специализированного магазина и раздавали его гражданам на площади Республики.

"Они задержаны на одном из рынков города. Сейчас фигуранты под стражей. Мы проверяем, причастны ли они к другим преступлениям", — сказал он.

В сообщении МВД также сказано, что процесс раздачи оружия удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

Как сообщают подозреваемые, их заставляли доставлять его на площадь Республики неизвестные люди, вооружённые автоматами и ножами. Они утверждают, что решились на незаконные действия из-за страха. Видеозапись с допросом и официальный релиз появились на YouTube-канале Almaty Polisiasy.

Расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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