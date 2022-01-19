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Автор Игорь Рябов

Журналист Politico: Германия "бросила" Запад ради России

Мир

Руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг заявил, что Германия отделяется от Запада, поскольку руководствуется собственным взглядом на отношения с Россией.

Журналист Politico: Германия "бросила" Запад ради России

"Берлин будет останавливать "Северный поток — 2"? Нет. Будет отправлять оружие Украине? Ничего подобного. Поменяет свою позицию по SWIFT? Нет. Германия фактически покинула западный блок", — написал журналист в Twitter.

По словам представителя министерства обороны Германии Андреи Зассе, власти Украины неоднократно обозначали свою позицию по поводу военной техники, однако Берлин не планирует поставлять Киеву летальное вооружение и оказывать стране военную поддержку. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что поставки вооружения на территорию Украины только ухудшат конфликтную ситуацию вокруг страны.

Ранее депутат комитета бундестага по внешней политике Ральф Штегнер сказал, что не видит существенных препятствий для запуска российского газопровода "Северный поток-2".

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Почему Германия – это американская колония?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия анналена бербок
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