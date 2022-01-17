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Автор Юлия Миленина

Глава МИД ФРГ Бербок обсудит с властями Украины вопрос о поставке вооружения

Мир

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок планирует обсудить с украинскими политиками вопрос, связанный с поставками вооружения на территорию государства.

Глава МИД ФРГ Бербок обсудит с властями Украины вопрос о поставке вооружения

Как сообщила представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе, власти Украины неоднократно обозначали свою позицию по поводу военной техники, передаёт РИА Новости. Однако, по её словам, ФРГ продолжит проводить ограничительную политику импорта вооружений.

"Конечно, это станет частью переговоров министра иностранных дел в Киеве. Помимо прочего — разговор об этих разных оценках и требованиях, ожиданиях", — сказала Зассе.

Она добавила, что Германия собирается помочь Украине в других отраслях, которые также связаны с армией, но оружие от ФРГ Киев точно не получит.

Ранее Бербок выступила против поставок вооружения на территорию Украины. По мнению министра, это только ухудшит конфликтную ситуацию вокруг страны.

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Темы украина анналена бербок
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