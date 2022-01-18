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Автор Елена Федорова

Молдовагаз вновь попросит Газпром отсрочить платёж или предоставить кредит

Мир

"Молдовагаз" вновь будет просить об отсрочке платежей за газ или предоставлении кредита, молдавская компания обратится к акционерам, в том числе к "Газпрому".

Молдовагаз вновь попросит Газпром отсрочить платёж или предоставить кредит

Об этом руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил в своём Telegram-канале.

"Правление АО "Молдовагаз" обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО "Газпром", с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений", — написал он в публикации.

Неделю назад вице-премьер Молдавии Андрей Спыну попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера отменить авансовый платёж за поставку газа.

Ранее у "Молдовагаза" возникали проблемы с оплатой поставок голубого топлива, в результате чего у молдавской компании образовалась большая задолженность перед "Газпромом". Долг помогло погасить правительство Молдавии. Однако позже премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что власти больше не будут оказывать финансовую поддержку, если появятся новые долги, компания вынуждена будет справляться самостоятельно.

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Санду заморозит Молдавию
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия газпром молдавия
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