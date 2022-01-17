СМИ: США и ЕС исключили возможность отключения России от системы SWIFT

США и Евросоюз больше не рассматривают в качестве одной из санкционных мер отключение России от SWIFT, сообщает немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве Германии.

По словам источников, Запад решил отказаться от идеи отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, поскольку эта санкционная мера может дестабилизировать финансовые рынки и привести к созданию альтернативной платёжной инфраструктуры с отсутствием доминации западных государств.

Вместо того, чтобы отключать РФ от SWIFT за "нападение" на Украину, в случае такого сценария США и Евросоюз планируют ввести точечные санкции в отношении российских финансовых организаций.

Ранее немецкий политик Фридрих Мерц заявил, что отключение России от SWIFT — это атомная бомба для всей мировой торговли.

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