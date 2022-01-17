Племянника Назарбаева сняли с должности

Первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Самата Абиша освободили от занимаемой им должности на основании соответствующего распоряжения главы государства Касыма-Жомарта Токаева. Информация об этом доступна на официальном сайте лидера республики.

Освобождённый от должности первого зама Самат Абиш — это племянник экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Он уже не первый родственник Назарбаева, снятый с высокого поста за последнее время. До него были уволены два зятя бывшего президента, занимавших большие должности в национальных компаниях. Речь идёт о Димаше Досанове, который был генеральным директором и председателем правления государственного предприятия "КазТрансОйл", и Кайрате Шарипбаеве, занимавшего пост председателя правления "Национальной компании QazaqGaz.

По словам депутата мажилиса казахстанского парламента Ерлана Саирова, отстранение от должности вышеназванных лиц и прочие кадровые изменения имеют своей целью деолигархизации экономики страны и должны оказать положительное влияние на развитии Казахстана.

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