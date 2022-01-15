Социальный фонд для помощи гражданам Казахстана создан по поручению президента

В республике Казахстан был учреждён социальный фонд "Народу Казахстана" по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Главой фонда стал Болат Жамишев, финансовый деятель, бывший министр финансов страны, заместитель министра труда, замглавы МВД, Национального банка. Информация об этом была обнародована пресс-службой правительства Казахстана.

11 января Токаев в ходе своего выступления в парламенте отдал поручение об учреждении социального фонда "Народу Казахстана", основной задачей которого станет социальная поддержка населения, помощь в вопросах образования и здравоохранения.

"По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына", — сообщили в пресс-службе.

Как пишет РИА Новости, финансирование фонда будет вестись как из государственных, так и из частных источников. По мнению президента, финансовую поддержку фонду должны оказывать крупные компании и состоятельные частые лица.

В пресс-релизе указано, что фонд будет заниматься предоставлением благотворительной помощи гражданам Казахстана помимо государственной поддержки. Его компетенции будут охватывать сферы соцзащиты, образования, здравоохранения, спорта и культуры.

Важной задачей фонда станет помощь людям, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций и во время объявленного чрезвычайного положения.

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