EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Социальный фонд для помощи гражданам Казахстана создан по поручению президента

Мир

В республике Казахстан был учреждён социальный фонд "Народу Казахстана" по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Главой фонда стал Болат Жамишев, финансовый деятель, бывший министр финансов страны, заместитель министра труда, замглавы МВД, Национального банка. Информация об этом была обнародована пресс-службой правительства Казахстана.

Социальный фонд для помощи гражданам Казахстана создан по поручению президента

11 января Токаев в ходе своего выступления в парламенте отдал поручение об учреждении социального фонда "Народу Казахстана", основной задачей которого станет социальная поддержка населения, помощь в вопросах образования и здравоохранения.

"По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына", — сообщили в пресс-службе.

Как пишет РИА Новости, финансирование фонда будет вестись как из государственных, так и из частных источников. По мнению президента, финансовую поддержку фонду должны оказывать крупные компании и состоятельные частые лица.

В пресс-релизе указано, что фонд будет заниматься предоставлением благотворительной помощи гражданам Казахстана помимо государственной поддержки. Его компетенции будут охватывать сферы соцзащиты, образования, здравоохранения, спорта и культуры.

Важной задачей фонда станет помощь людям, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций и во время объявленного чрезвычайного положения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Выступление Главы государства К.К. Токаева на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев
Новости
В Москве 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Как выглядят симптомы "омикрона" у детей, рассказала педиатр
Украинский политолог: Россия "заберёт" Донбасс, если не договорится с НАТО
"Газпром" через суд потребовал повышения цен на поставляемый через Польшу газ
Обнародованы подробности гибели гражданки России в Жамбылской области
"Было ожидаемо": британцы высказались об обвинениях в адрес принца Эндрю
Социальный фонд для помощи гражданам Казахстана создан по поручению президента
Мясников предостерёг от слишком частого приёма обезболивающих лекарств
Гинцбург рассказал, станет ли вакцина от COVID-19 платной
Пострадавших при падении самолёта на Алтае подключили к ИВЛ — "Оба тяжёлые"
Последние материалы
"Газпром" через суд потребовал повышения цен на поставляемый через Польшу газ
Обнародованы подробности гибели гражданки России в Жамбылской области
"Было ожидаемо": британцы высказались об обвинениях в адрес принца Эндрю
Социальный фонд для помощи гражданам Казахстана создан по поручению президента
Мясников предостерёг от слишком частого приёма обезболивающих лекарств
Гинцбург рассказал, станет ли вакцина от COVID-19 платной
Пострадавших при падении самолёта на Алтае подключили к ИВЛ — "Оба тяжёлые"
Блинкен: США и НАТО готовы продолжать диалог с Россией
"Вброс сенсаций": в посольстве РФ высказались о сроках "вторжения" на Украину
Руженцова рассказала, почему антитела после COVID-19 могут атаковать клетки
Популярное
Южная Америка
Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле

Россия подготовилась к развёртыванию военных баз в Венесуэле и на Кубе. "Путин всё поставил на кон", - считают в Латинской Америке. 

Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле
Il Giornale: америнцев ужаснула одна из фраз замглавы МИД России Рябкова
Мир. Новости мира
Il Giornale: америнцев ужаснула одна из фраз замглавы МИД России Рябкова
Мир. Новости мира
Эксперт: США не смогут предугадать ответ РФ на отказ дать гарантии безопасности
Здоровье
Как избежать заражения "омикроном" в общественных местах, рассказала терапевт
Любовь Степушова Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле Любовь Степушова Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Лавров обратил внимание Запада на угрозы Зеленского в адрес России
Мир. Новости мира
Гражданка России и мать троих детей погибла во время погромов в Казахстане
Гинцбург заявил, что легко перенёс заражение "омикроном" благодаря "Спутнику V"
Здоровье
Гинцбург заявил, что легко перенёс заражение "омикроном" благодаря "Спутнику V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников