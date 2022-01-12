Международная организация Amnesty International требует от властей Казахстана раскрытия данных о жертвах среди гражданского населения. Сообщение опубликовано на сайте организации.
"Молчание властей относительно числа жертв беспорядков и обстоятельств их смерти возмутительно", — говорит директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.
Как сообщается на портале организации, власти Казахстана должны освободить журналистов и активистов, которые были задержаны за освещение ими массовых протестов по всей стране за последнюю неделю.
"Предоставить информацию обо всех арестах, связанных с протестами, и обеспечить соблюдение прав человека всех задержанных", — заявили в Amnesty International.
По данным организации, число лиц, арестованных с момента начала протестов 2 января, достигло почти 10 тысяч человек.
Pravda.Ru писала, что из-за беспорядков в Казахстане задержали почти восемь тысяч человек. В частности, в Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки, члены которых, по данным правоохранителей, участвовали в массовых беспорядках.
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