В Ташкенте резко отреагировали на предупреждение Лукашенко

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что события, подобные тем, что произошли в Казахстане, могут повториться и в Узбекистане, не остались без внимания в Ташкенте. Причём на самом высоком уровне.

На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 10 января президент Белоруссии заявил, что если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться и прежде всего в Узбекистане. По словам Александра Лукашенко, по имеющейся у него информации, взгляды террористов "уже брошены на Узбекистан".

На следующий день это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Прокомментировал весьма осторожно: "Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участие в разговорах".

А 13 января во время заседания Совета безопасности Узбекистана сказанное Александром Лукашенко оценил президент Шавкат Мирзиёев. И высказался так, что можно было сразу понять — в Ташкенте заявлением президента Белоруссии недовольны.

"На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий", — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, власти Узбекистана внимательно следят за ситуацией в регионе, а страна располагает всем необходимым для адекватного реагирования на любую угрозу.

Комментарий достаточно резкий. Но власти Узбекистана могли воспринять заявление президента Белоруссии как сомнения в их способности контролировать ситуацию в стране.

Стоит напомнить, что основы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) были заложены в мае 1992 года. Причём в Ташкенте, где был подписан Договор о коллективной безопасности.

Узбекистан тогда был участником ОДКБ — до 1999 года. Повторно Узбекистан вступил в ОДКБ в августе 2006 года, но спустя шесть лет, в 2012 году, вновь покинул эту организацию.