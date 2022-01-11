Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат политикам

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил увеличивать зарплату чиновникам. Пятилетний мораторий распространился на министров, руководителей регионов и депутатов.

Глава страны в ходе выступления в нижней палате парламента заявил, что в конце 2021 года среди граждан Казахстана возникло активное обсуждение зарплаты политиков. По мнению президента, государство поддерживает их в достаточной мере.

"В принципе, я считаю, что зарплаты у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членам правительства, акимам регионов и депутатам", — сообщил Токаев.

Также во время обращения лидер Казахстана призвал руководство крупнейших корпораций и других обеспеченных граждан помогать народу. Как подчеркнул президент, жители разбогатели в период правления бывшего руководителя страны Нурсултана Назарбаева, поэтому они должны на сегодняшний день регулярно материально поддерживать граждан. Вместе с этим Токаев заявил о создании специального фонда.