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Автор Евгения Васильева

В Госдуме поддержали слова НАТО о вероятности договориться с РФ

Мир

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявление генерального секретаря военно-политического блока НАТО Йенса Столтенберга о возможности альянса договориться с Москвой.

В Госдуме поддержали слова НАТО о вероятности договориться с РФ

"Я думаю, что сам процесс переговоров, начало переговоров — это уже очень дорогого стоит. Мы понимаем, что инициатором этих переговоров является Путин, его заявления о гарантиях безопасности. Мы читаем, что НАТО считает: некоторые страны они приняли напрасно. В первую очередь в Соединённых Штатах так думают, потому что эти страны для НАТО как бы никакой помощи не оказывают", — сказал депутат.

Также он подчеркнул, что в альянсе анализируют членство прибалтийских стран, рассуждают об ошибочности их принятия в блок. По мнению парламентария, подобные позиции политиков НАТО уже являются диалогом.

"Я думаю, постепенно мы будем находить некие компромиссы, и процесс будет сложный, естественно, медленный. Но сам факт, что процесс идёт, мы видим. С НАТО многие годы практически не было никаких контактов. Происходящие сегодня события — это очень важно", — заключил Чепа.

Ранее Столтенберг сообщал, что в альянсе положительно относятся к желанию России вести переговоры по безопасности. Как отметил генсек объединения, существует вероятность достичь соглашений, особенно по контролю над военной мощью.

"Мы готовы выслушать озабоченности России, но мы ожидаем, что и Россия учтёт наши озабоченности", — заявил Столтенберг, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим он перечислил следующие темы, которые политики обсудят 12 января на заседании Совета Россия — НАТО:

  • безопасность Европы;
  • военная активность;
  • предотвращение происшествий.

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Темы сша нато россия госдума прибалтика йенс столтенберг
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