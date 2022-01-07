В Казахстане мародёры совершили вооружённое нападение на силовиков

В Алматинской области Казахстана неизвестные попытались отбить задержанных мародёров у правоохранителей, в результате чего один человек погиб и один получил ранение, сообщил телеканал "Хабар 24".

Полицейские остановили машину без номеров. В багажнике транспортного средства была найдена бытовая техника, украденная в Алма-Ате. Пока силовики доставляли мародёров в участок, на них по дороге напали неизвестные и начали стрелять. Правоохранители открыли ответный огонь и застрелили одного из злоумышленников. Полицейский получил ранение.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на территории страны действуют местные и иностранные бандиты и террористы. Лидер страны приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

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