В МИД РФ заявили о возможности затягивания сертификации "Северного потока-2"

Регламент сертификации газопровода "Северный поток-2" даёт возможность растянуть её "на многие месяцы", заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть, а … производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы", — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Панкина, процесс сертификации газопровода может затянуться "до лета", а также осложниться в результате действий США.

"Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать", — сказал замглавы МИД.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что затягивание процесса сертификации "Северного потока-2" не станет проблемой для РФ, а лишь доставит неудобства европейским потребителям.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, завершить сертификацию газопровода должны до конца первого полугодия 2022 года.

Зампред правительства заявил, что сорвать реализацию проекта СП-2 не получится.

"Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства", — сказал вице-премьер.

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