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Друг Джека Николсона рассказал о болезни актёра: грустно видеть, каким он стал

Мир

Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Джек Николсон перестал выходить в свет. Причиной этому стала болезнь, которая поражает его мозг. О том, в каком состоянии сейчас Николсон, рассказал его друг.

Друг Джека Николсона рассказал о болезни актёра: грустно видеть, каким он стал

"Физически он в порядке, но его разум исчез. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актёр, как Джек, стал таким", — передаёт Express его слова.

Стало понятно, что легендарный голливудский актёр, которому в настоящий момент 84 года, страдает деменцией. По информации его близкого друга, Николсон больше не покидает свой дом, а его сын и дочь берут на себя обязанности по уходу за ним.

Ранее стало известно, что у 77-летнего отца сестёр Серены и Винус Уильямс обнаружена деменция. Ричард получил повреждения мозга по причине ударов, которые он перенёс в 2018 году. Из-за этого у него произошла потеря памяти. Потом к нему вернулась способность подбирать слова, но деменция сохранилась.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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