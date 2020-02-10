77-летний отец сестер Серены и Винус Уильямс страдает деменцией

Сообщается, что 77-летний Ричард получил повреждения мозга по причине ударов, которые он перенес в 2018 году.

Из-за этого у него произошла потеря памяти. Потом к нему вернулась способность подбирать слова, но деменция сохранилась.

В настоящее время Ричард разводится со своей третьей женой. Во время суда он не узнал своего адвоката и решил, что это кто-то из его родственников.