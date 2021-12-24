В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике "из-за России"

Руководители британских компаний EDF, Good Energy и Energy UK заявили о приближении масштабного кризиса в экономике из-за роста цен на газ, сообщает Telegraph.

Британские компании обратились к правительство с просьбой принять меры в связи с резким подорожанием топлива. Если не уменьшить стоимость газа, то промышленность страны ждёт катастрофа, говорится в сообщении.

Британские эксперты считают, что в росте цен на топливо виновата Россия, которая не наращивает поставки газа в Европу.

Исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон назвал ситуацию национальным кризисом. Он отметил, что за последние три недели "оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня".

По словам представителя компании EDF Филиппа Коммаре, ситуацию в энергетической сфере Великобритании можно назвать критической. Он считает, что дальше будет только хуже.

По прогнозам аналитика компании Investec Мартина Янга, тарифы на электричество вырастут до 56%. В настоящее время среднее домохозяйство в Великобритании платит за электроэнергию 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей), однако уже в апреле эта сумма может достичь двух тысяч фунтов (195 тысяч рублей), отметил Янг.

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