Эксперт оценил рост цен на газ в Европе: "Мы их увидим на более высоком уровне"

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения о подорожании газа в Европе до 1900 долларов за тысячу кубометров.

"Рост цен на газ связан с холодной погодой и ожиданием похолодания в ближайшие несколько дней. Мы видим, что Европа приходит к этим холодам ещё в начале отопительного сезона уже с достаточно низкими запасами. Конечно, это вызывает определённую нервозность у участников рынка, что ведёт к таким скачкам цен", — объяснил специалист.

При этом он заявил, что увеличение стоимости голубого топлива вряд ли приведёт к апокалипсическому исходу. Большинство потребителей покупает природный газ по более низким ценам, пояснил Кондратьев.

"Говорить, что скачок до 1900 долларов за тысячу кубометров приведёт к фатальным последствиям для рынка, рано. Однако нас ждёт очень нервозный зимний сезон, в первую очередь потому, что запасы газа в Европе на низком уровне и потому что остаётся высокий спрос на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То есть будет мало, возможно, СПГ для Европы и опять-таки достаточно холодная погода в России, что не позволит "Газпрому" резко увеличивать поставки на европейский рынок, потому что в первую очередь компания будет снабжать газом российских потребителей", — сказал эксперт.

Вместе с этим он отметил, что в ближайшие пару недель, вероятно, стоимость начнёт уменьшаться. По словам специалиста, многие покупатели газа считают цену в тысячу долларов приемлемой.

"Удивляться высоким ценам сейчас нет никакого смысла. Потому что ещё не раз мы их увидим, и увидим на более высоком уровне", — заключил Кондратьев.

Ранее в понедельник, 20 декабря, лондонская биржа ICE поделилась данными о стоимости январского фьючерса на TTF. По информации специалистов, цена достигла 48,87 евро за МВт/ч, то есть 1921 доллар за тысячу кубометров. С прошлой недели топливо подорожало на 7%, отметили эксперты компании.

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