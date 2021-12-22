Европейская комиссия начала юридическую процедуру против Варшавы. Причиной послужили нарушения Конституционного суда Польши в области европейского права.
Как подчеркнул еврокомиссар в сфере юстиции Дидье Рейндерс, члены Еврокомиссии пытались установить коммуникацию с Варшавой. При этом польские власти отказались признавать верховенство закона ЕС над национальным правом.
"Сегодня мы запустили процедуру против Польши в связи с нарушениями европейского права её Конституционным судом. Мы старались наладить диалог, но ситуация не улучшается. Необходимо уважать основы правовой системы ЕС, в частности, верховенство Европейского права", — заявил Рейндерс на своей странице в Twitter.
Уведомление о решении Еврокомиссии уже направили в Польшу. Варшава обязана за два месяца сформулировать ответное заявление и обратиться в ЕК. Тогда эта организация ознакомится с документом и сообщит вердикт.
Ранее журналистка, жена экс-руководителя МИД и Минобороны Польши Энн Аппельбаум заявила, что в Европейском союзе посчитали ошибкой расширение объединения. Предположительно, Польше и Венгрии лучше будет "в союзе с Путиным".
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