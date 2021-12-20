Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши,отдав её Путину

В ЕС всерьёз подумывают о том, что расширение европейского блока было ошибкой и что Польше и Венгрии стоит "пойти на восток", потому что "в союзе с Путиным им будет удобно".

Так считает американо-польская журналистка Энн Аппельбаум, лауреат Пулитцеровской премии (получила за книгу о ГУЛАГе) и супруга эксклавы МИД и Минобороны Польши. Интервью с ней опубликовало издание Newsweek.

Аппельбаум уверена: влияние России в Польше очень сильно, а демократия дала трещину:

"То, что делает наше сегодняшнее правительство, абсолютно на руку Путину и Польша уже не является нормальной частью Запада. Президент Байден консультируется с союзниками перед встречей с Путиным, но не звонит в Варшаву, потому что Польша больше не считается союзником, который хочет и может что-то сказать против России. Когда-то было наоборот", -заявила писательница.

Она рассказала, что её супруг, будучи министром иностранных дел, заранее предупреждал Штаты о "планировавшейся аннексии Крыма" и "открыл даже единственное западное консульство в Севастополе; когда начались российские действия в этом районе, Польша держала руку Запада на пульсе событий":

"У нас были очень профессиональные дипломаты, теперь они либо уволены, либо в изгнании в международных организациях, или на пенсии. Уничтожена дипломатия, репутация Польши и наше влияние на другие страны. "А ведь мы были якорем на Западе и имели стабильное положение, -говорит Аппельбаум. — А теперь ЕС рассуждает: а не выгнать ли нас из семьи. Всё чаще и чаще слышу, особенно в Голландии, или в Скандинавии, что мы не соответствуем требованиям и нас пора выбросить из Союза".

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