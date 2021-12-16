Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому чёткого ответа по поводу того, в каком году страна сможет войти в НАТО.
По словам Кулебы, президент Украины поднимал вопрос членства страны в НАТО на встрече со Столтенбергом.
"Единственный недостаток — год, когда Украина станет членом НАТО — нам не сказали. Хотя мы спрашивали", — цитирует Кулебу Страна.ua.
Ранее Зеленский поблагодарил генсека Столтенберга за "чёткий сигнал вопроса членства Украины в НАТО". По словам украинского президента, большинство стран поддерживают вступление Украины в НАТО, однако у членов альянса до сих пор нет единой позиции по этому вопросу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.