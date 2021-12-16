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Глава МИД Кулеба: генсек НАТО не ответил, когда Украина станет членом альянса

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому чёткого ответа по поводу того, в каком году страна сможет войти в НАТО.

По словам Кулебы, президент Украины поднимал вопрос членства страны в НАТО на встрече со Столтенбергом.

"Единственный недостаток — год, когда Украина станет членом НАТО — нам не сказали. Хотя мы спрашивали", — цитирует Кулебу Страна.ua.

Ранее Зеленский поблагодарил генсека Столтенберга за "чёткий сигнал вопроса членства Украины в НАТО". По словам украинского президента, большинство стран поддерживают вступление Украины в НАТО, однако у членов альянса до сих пор нет единой позиции по этому вопросу.

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Во сколько обойдётся Украине членство в НАТО?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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