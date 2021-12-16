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The Wall Street Journal: ситуация на Украине работает на пользу Китаю

Мир

Видеовстреча лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина напомнила о том, что самые грозные геополитические соперники США всё больше сближаются. Если раньше Москва и Пекин были просто партнёрами, то с ростом мировой нестабильности они стали союзниками, у которых одна цель — ослабить мощь Вашингтона, пишет The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal: ситуация на Украине работает на пользу Китаю

"Китайско-российские отношения прошли через всевозможные испытания и снова доказали свою жизнеспособность", — сообщил китайский МИД после встречи двух лидеров.

Министерство назвало Россию самым "самым стойким сторонником законной позиции китайского правительства по вопросам, связанным с Тайванем". В начале 2022 года президент РФ Владимир Путин отправится в Пекин, где лично встретится с китайским коллегой.

Союз России и Китая укрепляется. Страны проводят всё больше совместных учений — достаточно вспомнить октябрьские манёвры в Японском море. После 2014 года Москва увеличила объём поставок военной техники в Пекин.

The Wall Street Journal сообщает, что ситуация на Украине отвлекает внимание США от защиты Тайваня и работает на пользу Китаю. Если Пекин проявит агрессию в Азии, то переведёт на себя внимание Вашингтона, что даст Москве возможность развить успех в Донбассе, отмечается в статье.

Китай и Россия поддерживают Иран, против которого США ввели санкции из-за ядерной программы. Военное сотрудничество РФ и Индии отрывает Дели от Вашингтона и также помогает Пекину.

Текущие геополитические условия угрожают международному порядку, который устанавливают США. Чтобы противостоять растущей мощи России и Китая, Вашингтону необходимо укреплять собственные альянсы, считает автор статьи.

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Фёдоров: В США заискрило от союза России и Китая
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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