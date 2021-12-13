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СМИ: база США в Сирии попала под ракетный обстрел

Мир

Американскую военную базу, расположенную в районе нефтяного месторождения "Омар" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли ракетами.

Такие данные приводит проправительственная газета Al-Watan, которая ссылается на источники в провинции Дейр-эз-Зор.

В ноябре текущего года ракетной атаке подверглась территория военного аэродрома Хараб Аль-Джир, который является базой для военных США.

Американские войска незаконно установили контроль над территориями на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены крупные залежи нефти и газа. Официальный Дамаск называет присутствие Вооружённых сил США в Сирии оккупацией и государственным пиратством. По данным сирийских властей, американцы крадут "чёрное золото".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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