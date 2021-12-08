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Гордон: Зеленский обиделся на меня и "спустил собак"

Мир

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся на него и "спустил собак".

Гордон: Зеленский обиделся на меня и "спустил собак"

По словам представителя СМИ, на кампанию по его дискредитации тратится 150 тысяч долларов в неделю

Ранее Гордон заявил, что Зеленский будет находиться на посту президента ещё два с половиной года, после чего не сумеет переизбраться на второй срок, и его политическая карьера закончится.

"Он для меня умер, нет его больше", — сказал он тогда в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Гордона, Зеленский "очень обиделся" и поручил спецслужбам найти компромат на него. При этом журналист отметил, что в его руки попали соответствующие распечатки из Службы безопасности. Он зачитал

"Зеленский спустил собак на Гордона, пишут. Кстати, то, что собак, это правда, людьми их не назовешь. На кампанию по дискредитации за неделю потратили 150 тысяч долларов", — зачитал Гордон текст, который назвал аналитическим материалом из СБУ.

Журналист добавил, что гордится собой, потому что руководителем его фан-клуба теперь является сам президент Украины.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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