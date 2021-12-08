Путин отправил Меркель телеграмму и выразил уверенность дальнейшем общении

Российский лидер Владимир Путин направил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель телеграмму. Президент обратился к ней на "ты" и заявил о продолжении дружеского общения между политиками.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, Путин поблагодарил Меркель за эффективное сотрудничество и готовность к диалогу, который основан на взаимоуважении. Также лидер подчеркнул, что руководители всегда поддерживали связь и старались решить даже самые сложные проблемы.

"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован", — сказал Путин, слова которого приводят на официальном сайте президента России.

Ранее Меркель сообщала о своих планах после появления нового канцлера ФРГ. Политик призналась, что хочет закончить политическую карьеру, путешествовать и читать. В Der Spiegel же заявили: Меркель на самом деле станет работать в специальном, созданном для неё бюро "из девяти сотрудников".

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