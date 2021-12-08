В Китае приветствуют улучшение отношений между США и Россией

Китай приветствует готовность к двухстороннему диалогу США и России, и улучшение отношений между ними, которые оказывают огромное влияние на глобальную безопасность и здоровый политический климат в мире. Такое мнение высказал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга 8 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

"Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и крупными державами, которые обладают значительным международным влиянием и несут важную ответственность за поддержание глобального мира и безопасности. Китайская сторона рада видеть взаимодействие, диалог и улучшение отношений России и США", — отметил политик.

По словам Вэньбиня, продуктивный диалог между двумя странами благоприятно сказывается на глобальном мире и развитии, и играет на руку международному сообществу в плане преодоления общих вызовов.

Беседа Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи состоялась 7 декабря. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в ходе разговора Байден предупредил российскую сторону о возможных санкциях, которые могут быть применены по отношению к России в случае развязывания вооружённых действий на российско-украинской границе. Путин, в свою очередь, сообщил американской стороне о разрушительных действиях Киева и невыполнение Минских соглашений украинской стороной. После того, как Байден выразил обеспокоенность перемещением российских войск вблизи украинской границы, Путин сообщил ему о наращивании военного потенциала НАТО в опасной близости от России.

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