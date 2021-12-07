В Киев отказался от американских солдат, и попросил оружие США

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Незалежной не нужна армия США. По его словам, Киев "справится сам". Но при этом, американцы могут помочь поставкой оружия.

Кроме того, Резников заявил, что если Россия "вторгнется" на Украину, будет "кровавая резня".

"Нам не нужны американские солдаты, мы будем бороться за себя сами. Но нам нужно оружие и тому подобное", — пояснил Резников в интервью CNN.

Что министр обороны имел в виду под выражением "тому подобное", он не пояснил.

Ранее Pravda.Ru писала о докладе главы Минобороны Незалежной. Так, Резников отчитался, что "российское вторжение" может произойти уже в январе-феврале следующего года. Кроме того, он заявил, что на границе с Украиной уже более 90 тысяч солдат России и в случае агрессии, Киев готов призвать в зону конфликта более 200 тысяч военных.

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