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Американские военные не будут участвовать в российско-украинском конфликте, но Вашингтон намерен поддерживать Киев, как своего потенциального союзника по НАТО.

Это, как сообщает Reuters, следует из официального заявления Белого дома, выпущенного в канун виртуального саммита президентов США и России.

"Президент США Джо Байден предупредит президента России Владимира Путина о серьезных экономических последствиях, если Россия продолжит вторжение в Украину", -цитирует ИА слова "высокопоставленного чиновника администрации США".

При этом, по словам неназванного политика, "США не ищут сценария, при котором их вооруженные силы будут использованы в конфликте между Москвой и Киевом, но будут готовы поддержать союзников на восточном фланге НАТО”.

К слову, в Москве не очень верят в то, что НАТО останется в стороне:

"Мы видим, что НАТО демонстрирует крайне враждебную позицию, мы слышим риторику Йенса Столтенберга, риторику различных представителей США, — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью RT. — НАТО может и будет делать все, что захочет, и не признает никаких” красных линий" России".

По данным Reuters, Байден запланировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "в ближайшие дни после звонка Путину".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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