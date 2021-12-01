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Лукашенко: Украина сама попросила в 2014 году спасти Крым от НАТО

Мир

Крым перешёл под контроль России в 2014 году безо всякого сопротивления, потому что украинские военные, которые находились там, боялись, что на полуостров могут войти войска НАТО. Поэтому украинцы сами попросили Россию спасти Крым от возможного захвата НАТО, сообщил в беседе с РИА Новости белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко: Украина сама попросила в 2014 году спасти Крым от НАТО

"Украинские военные вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне… Был разговор. (Как обычно и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определённые действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами… Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено", — сообщил Лукашенко.

Лидер Белоруссии рассказал, что американские военные уже присматривали, где разместят свои казармы в Севастополе. Он заверил, что служившие в то время в Крыму украинцы это видели и "предложили россиянам". Лукашенко заверил, что Путин приветствовал такое решение, но настаивал на референдуме.

"Он абсолютно был "за". Я знаю позицию Путина — ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО", — сказал белорусский президент.

По его словам, план спасения полуострова и его перехода к России был разработан заранее, поэтому Крым без единого выстрела вновь стал российским.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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