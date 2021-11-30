Страны НАТО призвали Россию "прекратить эскалацию" на границе с Украиной

Министры иностранных дел стран НАТО призвали Россию прекратить обострение ситуации на границе с Украиной.

"Мы призываем Россию проявить прозрачность и прекратить эскалацию", — сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он добавил, что "намерения России непредсказуемы". Его цитирует РИА Новости.

Ранее МИД РФ опроверг сообщения западных средств массовой информации о том, что Россия стягивает войска к украинской границе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, то, что происходит внутри РФ, не должно волновать Вашингтон. Россия идёт по собственному пути развития и никому не угрожает, однако если у границ РФ происходят вызывающие действия НАТО, то Москва принимает меры, направленные на обеспечение собственной безопасности, добавил представитель Кремля.

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