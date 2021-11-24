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Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию

Мир

В Польше очень остро отреагировали на то, что Молдавия вот-вот лишится поставок российского газа. И предложили Евросоюзу начать "превентивную войну против Москвы", причём сразу по трём направлениям: политическую, юридическую и финансовую.

Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию

Как пишет Войцех Якубик в статье, опубликованной изданием Biznes Alert, "настало время решиться на радикальные шаги в защиту Молдавии от России, которая использует газ как оружие против нее, прицеливаясь в Европу".

"Газпром" требует оплаты за газ, поставленный в Молдавию в ноябре, за который Кишинёв должен был заплатить 22 ноября. В соответствии с договором, поставки должны быть остановлены в течение 48 часов, если не будут оплачены. Между тем сокровищница лей пуста, потому что Кишинев вынужден был покупать газ за пределами России во время ограничения поставок через "Газпром", причём за большие цены от трейдеров, в том числе польской PGNiG", — поясняет автор статьи причину "бедственного положения Молдавии.

Нежелание российского газового гиганта "войти в положение" властей Кишинёва Якубик называет "политическим давлением", преследующим цель "заставить сменить курс на пророссийский". И призывает Евросоюз "защитить Молдавию", нанеся "превентивный удар" по России, поскольку, по его мнению, сейчас Москва "использует газ как оружие против Молдовы, но это малая часть действий, возможных в других частях Европы".

"Помощь Молдавии удалит другие точки дестабилизации на карте Европы. Это необходимо в отношении сохраняющейся угрозы военного нападения на Украину", — резюмирует польский журналист.

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Польша пишет антироссийскую историю Европы
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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