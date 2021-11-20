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В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"

Мир

В Варшаве вновь выступили с обвинениями в адрес Москвы и Минска. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия и Белоруссия якобы ведут информационную кампанию против его страны.

В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"

"В действительности речь идет о сложном конфликте. Я прямо говорю, мы имеем дело не с миграционным кризисом. Это "гибридная операция" против Польши и ЕС", — утверждал дипломат в опубликованном в субботу интервью германской газете Welt.

"(Президент Белоруссии) Александр Лукашенко использует людей из различных стран, доставляет их к нашей границе, дает им указания, снабжает их инструментами, камнями и гранатами. Эти люди прибывают в Белоруссию по действительным визам и с одобрения Минска", — полагает замминистра.

"Видите ли, еще один уровень этого конфликта — это "информационная война", — сказал Пшидач.

По его версии, власти в Минске преследуют цель сделать так, чтобы "Польша была представлена как бесчеловечная страна". Он утверждает, что "Белоруссия и Россия представляют этот кризис как миграционный кризис, а Польшу — как виновницу". Пшидач заявил, что его страна отправила конвои с гуманитарной помощью в Белоруссию, но Минск якобы отказался от нее, сообщает ТАСС.

Ранее в Польше как-то не акцентировали внимание на том, что отправляли некие "гуманитарные конвои" в Белоруссию. Но стоит заметить, что власти Польши прилагают немало усилий, чтобы обвинить Россию и Белоруссию в "гибридной агрессии" против Евросоюза. Одна из очевидных целей — сорвать запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий запланировал в ближайшее время турне по ряду европейских государств для обсуждения геополитической ситуации. Будет пугать "угрозой с востока".

Как заявил в субботу пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, "с восточного направления мы видим как широкие кибернетические действия, кибератаки, так и действия, касающиеся манипулирования ценами на газ и манипулирования поставками газа, чтобы оказывать влияние на энергетический кризис, на цену газа и на цены энергии во всей Европе".

А в последнее время, сказал он, добавилась еще и "организация миграционных процессов.

Пан Мюллер в прогнозе дальнейшего развития событий был мрачен. По его словам, "исходящий с восточного направления геополитический кризис" может продолжаться годами. Одним из элементов этого "кризиса" Мюллер объявил "Северный поток -2".

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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