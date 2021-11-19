Лукашенко: белорусские военные могли помочь мигрантам попасть в Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные из сочувствия могли помочь мигрантам попасть в Польшу.

"Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то им помог. Я не буду с этим разбираться", — сказал Лукашенко, слова которого приводит Би-би-си.

Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии не организовывали миграционный кризис.

"Если они по-прежнему продолжат туда стекаться, то я по-прежнему не буду их останавливать, потому что они едут не в моё государство, а в ваши страны", — добавил он.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале прошлой недели, когда сюда направились порядка 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.

Накануне, 18 ноября, среди мигрантов выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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