Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал указ лидера России Владимира Путина по Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, глава ведомства полагает, что новое распоряжение российского президента противоречит минским договоренностям. В связи с этим Кулеба заявил, что он ждёт от Франции и ФРГ осуждения появившегося указа.
Ранее президент России Владимир Путин поручил предоставить товарам, произведённым в самопровозглашённых ЛНР и ДНР, равный с российскими доступ на внутренний рынок РФ.
Об этом сообщается в президентском указе "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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