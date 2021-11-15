На Украине прокомментировали указ Путина по Донбассу

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал указ лидера России Владимира Путина по Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, глава ведомства полагает, что новое распоряжение российского президента противоречит минским договоренностям. В связи с этим Кулеба заявил, что он ждёт от Франции и ФРГ осуждения появившегося указа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил предоставить товарам, произведённым в самопровозглашённых ЛНР и ДНР, равный с российскими доступ на внутренний рынок РФ.

Об этом сообщается в президентском указе "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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