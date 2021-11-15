Инфекционист Акинфиев объяснил решение австрийских властей ввести локдаун

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев проанализировал, для чего власти Австрии пошли на крайние меры и ввели в стране жёсткий локдаун.

По мнению вирусолога, правительство при помощи введения локдауна надеется взять заболеваемость коронавирусом под контроль, а также сделать менее напряжённой ситуацию с коечным фондом в больницах.

Врач в беседе с "Пятым каналом" объяснил, что в Австрии количество мест в больницах ниже, чем в России и во многих других странах. Он добавил, что в связи с этим ситуация может стать угрожающей:

"Большое количество заболевших, которым потребуется госпитализация, может ударить по медицинской помощи, увеличить количество летальных случаев".

Инфекционист добавил, что Австрия, как и Россия, не может похвастать высоким уровнем массовой вакцинации. По его мнению, это связано с особенностями страховой медицины в стране. Медик объяснил, что в тех государствах, где сумма страховки напрямую связана с наличием прививок, уровень вакцинации жителей значительно выше.

Акинфиев добавил:

"При увеличении числа сделавших прививку людей снижается количество госпитализации и тяжёлых случаев болезни".

При этом врач сомневается, что локдаун сможет дать тот эффект, на который рассчитывает руководство страны. Он считает, что вакцинироваться отправится лишь часть людей, и то для того, чтобы получить QR-код для посещения общественных заведений. Лучшим стимулом для вакцинации, по мнению инфекциониста, стало бы введение платных госпитализаций для тех, у кого нет прививки.

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