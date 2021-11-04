МИД Украины выразил протест из-за приезда Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым.

МИД Украины сообщило, что 4 ноября президент России Владимир Путин без согласования с Киевом посетил "временно оккупированную территорию Украины — в Автономную республику Крым и город Севастополь".

Украинское внешнеполитическое ведомство регулярно направляет России ноты протеста из-за поездок руководства страны в Крым. МИД РФ не рассматривает эти ноты и возвращает их обратно, поскольку Россия не должна согласовывать любые мероприятия на своей территории с другими странами.

В четверг, 4 ноября Путин прибыл в Севастополь, где принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства. Во время своего выступления лидер страны сказал, что Крым является символом исторической правды и гражданского примирения. Он также подчеркнул, что Крым и Севастополь "навсегда теперь с Россией".