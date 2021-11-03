Gazeta Wyborcza: "Газпрому" не нужен "Северный поток-2"

Журналист Анджей Кублик заявил, что Россия не заинтересована в "Северном потоке-2", поэтому снижает объём транзита газа в Европу. Его статья появилась в польском издании Gazeta Wyborcza.

Кублик отметил, что ранее была практически приостановлена прокачка "голубого топлива" по трубопроводу "Ямал — Европа". "Газпром" потерял деньги, поскольку не использовал зарезервированные мощности. Несмотря на возросший спрос Евросоюза на газ, с начала ноября компания уменьшила транзит через Украину, напомнил автор.

По мнению польского журналиста, "Газпром" демонстрирует, что нет никакой необходимости в "Северном потоке-2". На это указывает тот факт, что компания не использует транзитные газопроводы для покрытия спроса на газ в Европе и даже не обращает внимания на этот спрос.

Автор статьи считает, что концерн таким образом манипулирует газовым рынком, влияя на экономику европейских государств и общественные настроения. Кублик выразил разочарованность в том, что Берлин не видит угроз в российском газопроводе и игнорирует доводы польской нефтегазовой компании PGNiG.

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