Все отравившиеся в Египте россияне выписались из больницы

Все туристы из России, которые отравились в отеле Египта, уже выписались из больницы. Об этом ТАСС рассказали в российском посольстве в Каире.

Также в представительстве добавили, что выписанные после курса лечения туристы пока остаются в Египте. Большинство из них изъявили желание покинуть отель AMC Resort, где массово отравились постояльцы, и переселиться в другие гостиницы. Отмечается, что туроператоры предоставили им такую возможность.

Ранее в генеральной прокуратуре Египта рассказали, что они приняли решение задержать несколько сотрудников и шеф-повара отеля, где произошло массовое отравление туристов. Напомним, что в больницу попали 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии.





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