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В Египте задержали шеф-повара отеля, где отравились туристы

Происшествия

В генеральной прокуратуре Египта рассказали, что они приняли решение задержать несколько сотрудников и шеф-повара, где произошло массовое отравление туристов. 

В Египте задержали шеф-повара отеля, где отравились туристы

Также сотрудники правоохранительных органов отметили, что они опросили врачей, которые занимаются лечением пострадавших, а также других постояльцев отеля. 

"Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого генпрокуратура задержала их и поручила полиции провести проверку", — цитирует слова ведомства РИА Новости

На данный момент в больнице находятся 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии. Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников. 

Ранее египетский отель AMC Royal закрыли на неопределенный срок после массового отравления в нем российских туристов. Министерство туризма Египта приняло такое решение, а точных срок по возобновлению приема новых туристов в отель ведомство не называет.

 

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Автор: Валентина Севрюгина
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