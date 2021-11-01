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На Украине заявили, что Путин готовит капитуляцию Зеленского

Мир

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского Незалежной нужно готовиться к капитуляции перед Россией. По его мнению, настаивать на переговорах между Москвой и Киевом "потенциально опасно".

На Украине заявили, что Путин готовит капитуляцию Зеленского

"После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате — это капитуляция руководства страны. И именно этот формат они системно готовят. <…> Путин готовит капитуляцию Зеленского", — заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны в эфире телеканала "Прямой".

Также Турчинов отметил, что Украине придётся сдаться, потому что у Путина и Зеленского "разные весовые категории". Экс-секретарь подчеркнул, что саммит станет серьёзным вызовом для Незалежной. А также припомнил украинскому лидеру его предвыборные обещания, что он уладит конфликт с Москвой "за две недели". Однако по словам Турчинова, за несколько лет президентства Зеленский "не освободил ни одного метра украинской земли".

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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