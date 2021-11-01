Зеленского высмеяли за "оплеуху" от Турции по беспилотнику Bayraktar

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин "подколол" Владимира Зеленского за замечания от "турецких союзников". На применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе представители Турции отреагировали неоднозначно.

После украинских военных манёвров при помощи беспилотника в Анкаре отметили, что как только Незалежная приобрела турецкое оружие, оно перестаёт быть таковым. Представители МИД призвали лидера Украины быть "поаккуратнее" в выражениях. Как отметил Волошин, то, что Анкара сняла с себя "ответственность", не может не "умилять".

"Ещё одна оплеуха внешнеполитической команде Зеленского от "турецких союзников". Формально Чавушоглу, конечно, прав: к применению дрона в Донбассе Анкара не имеет никакого отношения. Но это "и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте моё имя" (как говорил перед обыском сестре герой комедии "Не может быть" по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились, как с дражайшим из партнеров не может не умилять, — написал Волошин в своём аккаунте Facebook.

Ранее Незалежная заявила, что сверхновые беспилотники закупила, чтобы сдерживать Россию. В итоге техника была направлена в Донбасс, где при её помощи, по заявлению украинского оперштаба, уничтожила пушку противника "управляемой бомбой".

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