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В Крыму посмеялись над словами Зеленского о возвращении полуострова

Мир

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал шоу слова украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении полуострова.

"Это часть шоу Зеленского, когда можно говорить все, что хочешь, и никто за эти слова никогда не спросит и никогда за эти слова не придется отвечать", — цитирует Константинова РИА "Новости".

Глава крымского парламента также отметил, что почти все высказывания Зеленского относятся к категории "нереально". При этом, по его словам, Крым — часть России и живет своей жизнью, поэтому никто не обращает внимание на "выбрыки из Украины"

Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота, разбирательство по которой ведётся с 2014 года, является собственностью Украины. Владимир Зеленский в свете такого решения пообещал "вернуть Крым".

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Украина откажется от российского газа до 2035 года?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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