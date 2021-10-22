Минздрав Белоруссии прекратил обязательный масочный режим, который девятого октября утвердил из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации.
Постановление об отмене обязательного масочного режима подписал руководитель Минздрава Дмитрий Пиневич. Документ вступил в силу в пятницу, 22 октября этого года. В телеграм-канале ведомства объяснили, что штрафовать за отсутствие средства индивидуальной защиты не станут, однако его необходимо надевать в своих машинах и общественном транспорте.
Вместе с этим в Минздраве заявили, что граждане должны носить маски, если в помещении организации нет возможности соблюдать дистанцию. В постановлении, которое опубликовали на официальном сайте Национального центра правовой информации, написали:
"Обеспечение руководителями объектов, организаций контроля за использованием средств защиты органов дыхания работниками, физическими лицами при посещении объектов, организаций при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции".
Ранее в белорусских поликлиниках приостановили оказание плановой медицинской помощи. Такое решение принял Минздрав, чтобы сконцентрироваться на лечении пациентов с коронавирусом.
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